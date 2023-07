Bürgerentscheid Hollfeld: Mehrheit für neues Lidl-Logistikzentrum

Nach langem Hin und Her sieht es so aus, als würde Oberfranken ein neues Lidl-Logistikzentrum bekommen. In Hollfeld im Landkreis Bayreuth gabs dazu jetzt einen Bürgerentscheid. Die Mehrheit hat sich für die Fortführung der Planungen ausgesprochen.

Zu den Befürwortern des Projekts zählt auch der Hollfelder Bürgermeister Hartmut Stern:

Die Wahlbeteiligung lag bei 72 Prozent. Aktuell wartet die Stadt Hollfeld darauf, dass das Landratsamt Bayreuth den Flächennutzungsplan genehmigt. Danach kann die Stadt den Bebauungsplan für die Fläche veröffentlichen, der damit rechtskräftig wird.