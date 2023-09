Bürgerenergiepreis 2023: Hofer Münster-Mittelschule unter den Preisträgern

Mit dem Bürgerenergiepreis zeichnen das Bayernwerk und die Regierung von Oberfranken Menschen aus, die sich in ihrer Region für Umwelt, Klima und Natur stark machen. In diesem Jahr geht der Preis unter anderem an die Münster-Mittelschule in Hof. Konkret wird das Projekt „Umwelt leben, lieben, lernen“ der Schule ausgezeichnet. Auch eine Familie aus dem Landkreis Bamberg und ein Verein aus Bayreuth bekommen eine Auszeichnung. Die drei Preisträger teilen sich das Preisgeld von insgesamt 10.000. Die Verleihung des Bürgerenergiepreises findet am Abend (18:30 Uhr) in Bayreuth statt.