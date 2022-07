Bürgerdialog zur Nationalen Sicherheitsstrategie: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zu Gast in Hof

Welche Gefahr geht von Desinformation aus? Was bedeuten internationale Migrationsströme für die nationale Sicherheit? Und wie wirken sich diese Themen auf mein persönliches Leben aus? Mit diesen und weiteren Fragen werden sich morgen (21.07.) Abend 50 Hoferinnen und Hofer bei einem Bürgerdialog zur Nationalen Sicherheitsstrategie des Auswärtigen Amtes beschäftigen. Zum Termin um 18 Uhr in der Freiheitshalle wird auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erwartet. Bereits um 15 Uhr soll sie für einen weiteren Termin bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rehau zu Gast sein. Der Anlass für ihren Besuch bei der Rehauer Feuerwehr ist aktuell aber noch nicht bekannt.