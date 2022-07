Bürgerdialog in der Freiheitshalle: Bundesaußenministerin kommt nach Hof

In Zeiten wie diesen ist eine Nationale Sicherheitsstrategie wahrscheinlich so wichtig, wie schon lange nicht mehr. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat heute ihre Deutschlandreise gestartet, die eben im Rahmen der Erstellung dieser Strategie stattfindet. Diese Reise wird Baerbock am kommenden Donnerstag wohl auch nach Hof führen. In der Freiheitshalle wird ein Bürgerdialog stattfinden. Das Auswärtige Amt wird 50 Hofer Bürger auswählen, die daran teilnehmen können. Sie sollen ein Querschnitt der Bevölkerung sein. Sie werden unter anderem darüber diskutieren, was internationale Migrationsströme für die nationale Sicherheit bedeuten und welche Rolle der Klimawandel in diesem Zusammenhang spielt.