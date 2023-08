Bürgerbeteiligung in Schwarzenbach: Wünsche für Weiterentwicklung der Saaleauen

Die Stadt Schwarzenbach an der Saale möchte sich für die Weiterentwicklung der Saaleauen einsetzen. Dazu gehört auch, das Gelände entlang des Flusses umzugestalten. Bei einem Termin mit der Stadt und dem Wasserwirtschaftsamt, konnten die Schwarzenbacher ihre Ideen und Wünsche einbringen. Dabei ist rausgekommen: Die Menschen wünschen sich zum Beispiel einen Wasserspielplatz und ein Kneippbecken am Saaleufer in Schwarzenbach. Außerdem soll es eine Zugangsmöglichkeit zur Saaleinsel geben. Einen Entenfütterplatz gibt es bereits. Dort sollen aber auch Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden. Die Verantwortlichen wollen jetzt einen Plan entwickeln. Den möchten sie in der nächsten öffentlichen Sitzung des Stadtrates behandeln.