Bürgerbefragung: Plauener Stadtteil Haselbrunn soll Fördergebiet werden

Die Stadt Plauen befragt derzeit die Bewohner des Stadtteils Haselbrunn.

In einer Online-Umfrage fragt die Stadt die Bewohner, was sie mit dem Stadtteil Haselbrunn verbinden, was den Stadtteil positiv oder negativ prägt und wie zufrieden die Menschen mit dem Wohnumfeld sind. Der Stadtteil soll EU-Fördergebiet werden. Plauen will das voraussichtlich nächstes Jahr beantragen. Die EU-Förderungen sollen helfen, Unterschiede zwischen ärmeren und reicheren Regionen innerhalb der EU auszugleichen. Den Link zur Umfrage findet ihr hier.