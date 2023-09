Bündnis für Toleranz: Philipp Hildmann wird Geschäftsführer

In dieser Woche hat sich der langjährige Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz Martin Becher in Bad Alexandersbad verabschiedet. Nun ist auch der Name seines Nachfolgers bekannt. Philipp Hildmann übernimmt die Stelle ab morgen, heißt es in einer Mitteilung.

Er war zuletzt Leiter des Kompetenzzentrums Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Interkultureller Dialog der Hanns-Seidel-Stiftung in München. Der gebürtige Erlanger hat Theologie studiert und als Literaturwissenschaftler promoviert. Hildmann erklärte, das Bündnis „mit neuen Ideen und alter Leidenschaft“ für die Demokratie führen zu wollen.