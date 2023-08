Bündnis C: Partei gründet Bezirksverband Oberfranken

Die Partei Bündnis C orientiert sich an einem christlichen Weltbild. Sie spricht sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aus und plädiert zum Beispiel auch für Homeschooling als Alternative zum klassischen Unterricht in der Schule. Seit kurzem gibt es jetzt auch einen oberfränkischen Bezirksverband der Partei. Im Vorstand sind auch Vertreter aus Hof und Köditz. Ziel des Bezirksverbands ist es, die Mitglieder von Bündnis C in Oberfranken besser zu vernetzen. So sollen sich Energien und Ideen besser bündeln und Aktivitäten besser koordinieren lassen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Vertreter wollen sich nun erstmal in der Region umhören, um zu wissen, wo der Schuh drückt.