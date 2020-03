Bündnis 90/Die Grünen: Claudia Roth kommt in die Region

Noch knapp eine Woche bis zur Kommunalwahl. Der Wahlkampf geht jetzt in die heiße Phase. Da bekommen die Parteien in der Region nochmal Unterstützung von der Bundespartei. Heute (07.03.) kommt Claudia Roth, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags zum Frühlingsempfang der Hofer Grünen ins Theater.

Neben ihr sind unter anderem auch die Hofer OB-Kandidatin Elisabeth Scharfenberg vor Ort. Am Nachmittag geht es für Roth dann weiter nach Wunsiedel. Dort ist sie zum Kaffeeklatsch mit dem Kreisverband der Grünen in Wunsiedel eingeladen und spricht über aktuelle Entwicklungen. Am kommenden Dienstag (10.03.) kommt dann Robert Habeck für einen Stadtrundgang durch Hof und ein Bürgergespräch in die Region. Er ist der Bundesvorsitzende von Bündnis 90/die Grünen.