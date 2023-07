Bühne raus in Hof: Theater Hof war mit Wochenende zufrieden

Das Theater Hof war am Eröffnungswochenende von „Bühne raus“ am Hofer Strauß-Areal gleich mit drei Veranstaltungen vertreten. Freitag und Samstag hat das Theater „Hossa – Die Hitparade 3“ gezeigt. Am Sonntag gab es noch eine Vorstellung von „Ring of Fire“. Das Theater Hof zeigt sich mit dem Open Air-Ausflug sehr zufrieden, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Es waren am vergangenen Wochenende rund 1000 Besucher vor Ort. Aus Sicht von Intendant Reinhardt Friese haben die Besucher das Angebot sehr gut angenommen und sich gefreut. Das Theater Hof sei froh, Teil dieser Initiative zu sein.