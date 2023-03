„Bühne raus“: Das passiert im Sommer am Schiller-Quartier

„Bühne raus“ – so lautet das Programm für den freien Platz am Schiller-Quartier im Sommer. Bevor mitten in Hof die Bagger für das große Ärztezentrum rollen, soll die Freifläche ja für Veranstaltungen genutzt werden. Der Hofer Stadtrat hat jetzt die ersten Aufträge für die Bühnentechnik dort vergeben. Was genau dort ab dem 7. Juli geboten ist, steht zum Teil schon fest:

– sagt Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla.

Bis Mitte April soll die Grundstruktur für das Programm stehen, so Döhla weiter. Sie betont, dass Platz und Bühne am Schiller-Quartier offen für Neues und alle Interessierten sind. Insgesamt 500 Besucher sollen dort Platz finden; der Eintritt für die Events soll bis auf weniger Ausnahmen frei bleiben.

Hinter „Bühne raus“ steckt federführend das Hofer Kulturamt. Beteiligen wollen sich neben Theater, Kino und Symphonikern aber auch die Vereine Alte Filzfabrik und In.die Musik, die Volkshochschule Hofer Land, Diakonie, Caritas und Lebenshilfe.

Brainstorming im Galeriehaus