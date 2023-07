„Bühne Raus“ am Schiller Quartier: Festival endet am Wochenende

Zwei Wochen lang fast jeden Tag mehrere Veranstaltungen. Die Brache am geplanten Schiller Quartier in Hof war in den letzten Wochen eine Open-Air-Bühne. Am Wochenende endet die Veranstaltungsreihe „Bühne Raus“. Heute (SA) gibt es zum Beispiel ab 15 Uhr einen Bollywood Dance Workshop. Ab 20 Uhr verwandelt sich das Gelände in eine Bar unter dem Sternenhimmel. Morgen gibt es zum Abschluss ab 19 Uhr das Sommerkonzert „Tanz und Swing“ der Hofer Symphoniker.

Nächstes Jahr soll das Festival „Bühne Raus“ wieder am Schiller Quartier stattfinden. Für das Jahr darauf muss die Stadt Hof eine neue Location in der Innenstadt suchen, wenn dann schon der Bau für das geplante Ärztezentrum beginnt.