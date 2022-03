Bücher bei Wasserschaden in Wagner Museum durchnässt

Da es sich um Trinkwasser gehandelt habe, seien die Bücher nicht verschmutzt worden, sagte Friedrich. Am Gebäude sei kein Schaden entstanden. «Das Wasser haben die Kartons und die Bücher aufgesogen.»

Die Werke würden nun in einem abgesperrten Bereich des Museums getrocknet und anschließend zur Gefriertrocknung nach Leipzig gegeben. «Danach können wir uns über eine Restaurierung Gedanken machen», sagte Friedrich. Erst dann lasse sich der entstandene Schaden beziffern.

Laut Friedrich stand das Wasser am Freitagnachmittag etwa knöchelhoch im Keller, offenbar wegen eines nicht ganz geschlossenen Rücklaufventils in einem Nebenraum. Wie viele Bücher beschädigt wurden, sei bislang nicht absehbar.

Durch einen Wasserschaden im Richard Wagner Museum in Bayreuth sind zahlreiche historische Bücher beschädigt worden. Das Wasser habe im Keller der Einrichtung viele Kartons aufgeweicht und in der Bibliothek des englischen Schriftstellers Houston Stewart Chamberlain einige «kostbare Bücher» durchnässt, sagte Museumsdirektor Sven Friedrich am Samstag. «Aber die Bücher sind noch da. Sie sind beschädigt, aber nicht zerstört.»

