Buchsommer 2020: Startschuss in der Vogtlandbibliothek Plauen

„Beim Lesen tauch ich ab“ – unter diesem Motto ist die sachsenweite Aktion „Buchsommer“ auch in der Plauener Vogtlandbibliothek gestartet.

Ab sofort können alle interessierten Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren Bücher kostenlos ausleihen. Die Buchsommer-Aktion läuft bis zum 30. August. Wie die Stadt Plauen mitteilt, erhält jeder, der erfolgreich am Buchsommer teilnimmt, am Ende ein Zertifikat und eine symbolische „Eins“. Das können die Schüler zum Schulbeginn dem Deutschlehrer vorlegen. Bei der Abschlussparty am 9. September warten auf alle Teilnehmer des Buchsommers Überraschungen, heißt es abschließend.