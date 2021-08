Saal an der Saale (dpa/lby) – Ein Zehnjähriger ist von der Polizei bei einer Spritztour mit einem Traktor erwischt worden. Die Beamten informierten den Vater des Kindes und die Staatsanwaltschaft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Bub war am Mittwoch auf einer Verbindungsstraße in Saal an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) unterwegs. Traktorfahren auf öffentlichen Wegen ist erst ab einem Alter von 16 Jahren erlaubt.

