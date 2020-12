BTZ: Arbeiten gehen gut voran

Das Berufs- und Technologiezentrum (BTZ) in Hof ist ja gerade auf dem Weg, moderner zu werden. Die Arbeiten an der Modernisierung und dem Teilneubau sind in vollem Ganze, schreibt die HWK für Oberfranken in einer aktuellen Mitteilung. Wegen der Bauarbeiten muss die Metallwerkstatt weichen – sie findet ihr neues zuhause im früheren Mensabereich. Der Mittelbau kann somit abgerissen werden – das soll im Frühjahr des kommenden Jahres passieren. Dort entsteht dann ein Neubau für die Bereiche KfZ, SHK und Maler. Das gesamte Projekt des BTZ Hof, sprich die Modernisierung und der Teilneubau, soll dann 2022 fertig sein. Die Maßnahmen sind Teil der sogenannten Investitionsstrategie 2025 der HWK. Dafür legt die Handwerkskammer 17 Millionen Euro hin – den Großteil fördern Bundeswirtschaftsministerium, Bundesbildungsministerium und der Freistaat Bayern.