Brutaler Tritt gegen den Kopf: Junger Hofer muss möglicherweise in die Psychiatrie

Eine böse Attacke auf einen jungen Mann am Rande des Hofer Volksfests letzten August hat für einen 25-jährigen Hofer sehr ernste Folgen. Gegen ihn läuft ein Prozess wegen versuchten Totschlags und die Staatsanwaltschaft will ihn sogar in der Psychiatrie unterbringen. Der junge Mann hatte einen 19-Jährigen niedergeschlagen und dann nach Augenzeugenberichten wie zu einem Elfmeter ausgeholt und gegen den Kopf seines am Boden liegenden Opfers getreten. Hyperkinetische Störung sagen Gutachter, allgemeingefährlich argumentiert die Staatsanwaltschaft.