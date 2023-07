Brutaler Schläger in Plauen: Prozessauftakt in Zwickau

Schwerer Raub, Körperverletzung, Nötigung – die Liste ist lang, die die Staatsanwaltschaft einem 44 Jahre alten Mann aus Plauen vorwirft. Heute beginnt der Prozess vor dem Landgericht Zwickau.

Der Angeklagte ist kein Unbekannter bei der Justiz und soll Anfang Dezember 2021 einen Mann in Plauen in seiner Wohnung geschlagen haben. Ein halbes Jahr später soll er jemanden mit mehreren Nachrichten über Social Media bedroht und am selben Tag mehrfach brutal geschlagen haben. Dabei soll er unter anderem seinen Hund auf das Opfer gehetzt, es erpresst und dessen Handy geklaut haben. Der Angeklagte schweigt bislang zu den Vorwürfen. Zum Prozessauftakt heute sind vier Zeugen geladen.