Nachdem es jetzt langsam wieder wärmer wird, können auch die Brunnen wieder sprudeln. Die Stadt Plauen nimmt ihre Brunnen nach und nach wieder in Betrieb. Der König-Albert-Brunnen am Altmarkt läuft zum Beispiel schon wieder. Andere Brunnen in der Stadt müssen noch gereinigt, instandgesetzt und auf Dichtheit geprüft werden. Sie sprudeln in der Regel bis Ende September/Anfang Oktober.