Brückensanierung an der A9: Straße zwischen Laubersreuth und Jehsen gesperrt

An der A9, nördlich von Münchberg, bahnt sich die nächste Baustelle an. Wegen Sanierungsarbeiten an einer Autobahnbrücke ist die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Laubersreuth und Jehsen ab heute (1.9.) komplett gesperrt. Der Verkehr auf der A9 wird laut der Autobahngesellschaft Nordbayern nur während des Auf- und Abbaus des Traggerüsts an der Brücke betroffen sein. Anlieger bittet die Behörde, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Eine Umleitungsstrecke werde nicht eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen am 30. November abgeschlossen sein.