Brückenradweg Bayern-Böhmen: Neuer Flyer mit frischen Informationen

Von Fichtelberg nach Asch in Tschechien – und das mit dem Fahrrad. Der Brückenradweg Bayern-Böhmen hat sich in den neun Jahren seines Bestehens zu einem der meistgenutzten Radwege in der Region entwickelt. Der Weg ist besonders bei Familien beliebt – er ist fast durchgehend asphaltiert, hat nur wenige Steigungen und lässt sich somit leicht fahren. Kurz vor dem zehnjährigen Jubiläum gibt es nun einen neuen Flyer. Radwegverkehrsbeauftragter Sebastian Köllner:

Außerdem findet ihr im neuen Flyer alle Infos über Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten oder Sehenswürdigkeiten rund um die 56km lange Fahrradstrecke. Der Flyer ist sowohl in deutscher als auch in tschechischer Sprache erhältlich.