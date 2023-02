Brückenerneuerung bei Marktredwitz: Verkehrseinschränkungen auf der B303

Das Staatliche Bauamt Bayreuth ist aktuell dabei, die Brücke der B303 in Marktredwitz über der Bahnlinie Weiden-Oberkotzau zu erneuern. Dafür hat’s in den vergangenen Wochen schon Rodungsarbeiten in diesem Bereich gegeben. Ab heute (MO) beginnen nun Erdarbeiten, um später eine Behelfsbrücke errichten zu können. Deswegen ist der nördliche Fahrstreifen von Schirnding Richtung Marktredwitz ab sofort halbseitig gesperrt. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Ende Juni 2023 dauern.

Die gesamten Bauarbeiten an der Brücke der B303 sollen bis Mai 2024 abgeschlossen sein.