Die Brücke an der Barthmühle im Vogtlandkreis ist seit etwa zwei Wochen gesperrt. Schuld sind Hochwasserschäden am Bauwerk. Bei einem Pressetermin am Nachmittag will der Leiter des Amtes für Straßenunterhalt und Instandsetzung, Alexander Maul, über den aktuellen Zustand der Brücke sowie über die geplanten Baumaßnahmen informieren. In der vergangenen Woche hieß es aus dem Landratsamt, es solle zumindest eine kurzfristige Lösung für Fußgänger und Radfahrer geben.