Brücke am Mittleren Anger: Stadt Hof plant Abriss erst im kommenden Jahr

Viele Brücken in Hof sind marode. Das hat vor einigen Wochen ein Gutachten ergeben. Die Stadt Hof hat daraufhin dringend notwendige Maßnahmen angekündigt. Noch dieses Jahr wollte sie mit dem Abriss der seit Jahren gesperrten Brücke am Mittleren Anger starten. Jetzt kommt es doch wieder anders als geplant.

Die Stadt Hof will erst im kommenden Jahr mit dem Abbruch der Brücke starten, bestätigt die Medienstelle auf Anfrage. Laut den aktuellen Planungen sei ein Abriss in diesem Jahr nicht mehr sinnvoll. Die Stadt begründet das unter anderem mit einer Sicherung der Versorgungsleitungen im Winter. Die sei nämlich technisch aufwändig. Wenn gerade nicht gebaut wird, müsse die Stadt zudem Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser an den angrenzenden Grundstücken ergreifen. Für einen besseren Bauablauf und niedrige Kosten hat sich die Stadt deshalb für einen Brückenabbruch im kommenden Jahr entschieden. Der wird wohl drei Wochen dauern. Sonst soll sich am Plan aber nichts ändern. Der Brückenneubau soll nächstes Jahr direkt nach dem Abriss der Angerbrücke starten.