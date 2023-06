Brücke am Mittleren Anger in Hof: Sanierung heute Thema im Bauausschuss

Seit Jahren ist die Brücke am Mittleren Anger in Hof gesperrt. Mittlerweile ist sie sogar komplett mit Pflanzen überwuchert. Es soll sich aber bald was tun. Ende vergangenen Jahres hat der Hofer Bauausschuss den Auftrag zur Sanierung der Brücke erteilt. Hofs Oberbürgermeistern Eva Döhla erklärt, wie die Brücke am Mittleren Anger am Ende aussehen soll:

In seiner Sitzung am Nachmittag (16 Uhr) will der Bauausschuss nun die Ingenieursleistungen im Rahmen des VgV-Verfahrens vergeben. Die Brücke soll am Ende nicht nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. Auch Autos sollen darüber fahren dürfen.