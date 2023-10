Bruchlandung: Segelflieger landet bei Helmbrechts im Feld

Das ist gerade noch mal gut ausgegangen für eine junge Pilotin und ihre jugendliche Passagierin: Am Nachmittag ist auf dem Segelflugplatz Ottengrüner Heide bei Helmbrechts ein Flieger zu Bruch gegangen. Die 22-jährige Pilotin musste direkt nach dem Start eine Notlandung hinlegen, weil sie die richtige Flughöhe nicht erreichen konnte. Der Segelflieger hat auf die Landebahn aufgesetzt und ist dann darüber hinausgeschossen, heißt es von der Polizei. Am Ende der Landebahn ist der Segelflieger noch über einen etwa zwei Meter tiefen Abhang auf ein Feld gerutscht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kam zur Sicherheit. Die Pilotin und ihre 17-jährige Passagierin sind aber unverletzt geblieben. Schaden hat hauptsächlich der Segelflieger genommen – rund 50.000 Euro sind es, um genau zu sein.