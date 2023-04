Bruce Willis‘ Tochter Rumer hat ihr Baby bekommen

Die Hollywood-Stars Bruce Willis (68) und Demi Moore (60) sind zum ersten Mal Großeltern geworden. Rumer Willis, die älteste Tochter des Ex-Paares, gab auf Instagram mit ihrem Freund Derek Richard Thomas die Geburt ihres ersten Kindes bekannt. «Louetta Isley Thomas Willis. Du bist pure Magie. Geboren zu Hause am Dienstag, den 18. April. Du bist mehr, als wir uns je erträumt haben», schrieb die 34 Jahre alte Schauspielerin unter ein Babyfoto.

«Wir lieben sie so, so sehr», jubelte Bruce Willis‘ Ehefrau Emma Heming-Willis (44) in den Kommentaren. Auch Großmutter Demi Moore gratulierte: «Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen.» Schauspielkollegin Alyssa Milano (50) fragte gar: «Ist das das süßeste Baby aller Zeiten?»

Für die Familie Willis ist die Geburt eine gute Nachricht in schweren Zeiten: Im Februar hatte sie bekanntgegeben, dass Bruce Willis eine genauere Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD) erhalten habe. «Obwohl dies schmerzhaft ist, ist es eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben», schrieben Heming-Willis und Moore auf Instagram.

Bei der Krankheit werden Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns (Fronto-Temporal-Lappen) abgebaut. Laut deutscher Alzheimer Gesellschaft macht sich das anfangs bei vielen Erkrankten dadurch bemerkbar, dass sie teilnahmslos wirkten, gereizt seien. Später komme es zur Beeinträchtigung des Gedächtnisses.

Rumer ist das älteste Kind von Willis und Moore. Das Paar war von 1987 bis 2000 verheiratet und hat gemeinsam noch zwei jüngere Töchter: Scout (31) und Tallulah (28). 2009 heiratete Willis die Britin Emma Heming, zusammen haben sie zwei Töchter.