Bronze bei den Special Olympics: Stadt Hof gratuliert Sportlerinnen

Die beiden Hofer Sportlerinnen Victoria Tippelt und Stephanie Gebhardt haben bei den Special Olympics in Berlin am Wochenende Bronze geholt – im Kajak über 500 Meter. Das habt ihr bei Radio Euroherz gehört.

Jetzt gratuliert auch die Stadt Hof ganz offiziell. Die beiden Frauen seien ein gut eingespieltes Team, das in Berlin gezeigt habe, was für Ausnahmetalente sie sind.

Bei den Special Olympics treten Sportler mit geistiger oder Mehrfachbehinderung aus aller Welt an; Stephanie Gebhardt hat das Down Syndrom und hat bereits eine Silbermedaille bei den Special Olympics in Athen gewonnen. Victoria Tippelt hat eine Sehbehinderung und ist mehrfache Deutsche Meisterin. Beide trainieren seit der Kindheit beim Faltbootclub Hof.

© Victoria Tippelt