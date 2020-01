Brötchentaste wird in Hof verlängert: Das sagt OB Fichtner

Bei dem Wort Brötchentaste denkt der ein oder andere vielleicht an einen Knopf, mit dem man sich Brötchen aus einem Automaten holen kann. An Brötchen kommt man durch sie zwar – das Konzept ist jedoch ein anderes. Wer die Brötchentaste verwendet, kann zum Beispiel in Hof in der Post- und Ludwigstraße kostenlose Parkscheine ziehen, solange derjenige nicht länger als 15 Minuten parkt. Die Zeit kann er dann nutzen, um zum Beispiel einkaufen zu gehen – und dazu haben Fahrer jetzt auch länger Zeit:

So der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner im Euroherz-Interview. Das Modell wurde mit zwei Gegenstimmen im Stadtrat beschlossen. Ab dem 1.März tritt es ein.