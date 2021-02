Schnell mal zur Bank und Geld abheben oder zum Bäcker: Die sogenannte Brötchentaste am Parkscheinautomaten machts möglich. Wie die Stadt Hof mitteilt, gibt es nun insgesamt drei Parkscheinautomaten mit der Brötchentaste in der unteren Ludwigstraße. Damit kann jeder kostenlos eine halbe Stunde dort parken und schnelle Erledigungen machen. Das soll auch den Einzelhändlern zu Gute kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.