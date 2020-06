BRK Wunsiedel: Erste Hilfe-Kurse starten wieder

Nach zwölfwöchiger coronabedingter Pause bietet der BRK-Kreisverband Wunsiedel ab sofort wieder Kurse in Erster Hilfe an. Man starte in Marktredwitz, Selb und Wunsiedel zunächst mit den klassischen Kursen für Führerscheinbewerber und alle Personen, die einen Nachweis für Studium oder Beruf benötigen, erklärt Kreisgeschäftsführer Thomas Ulbrich. Dabei soll den Teilnehmern auch ein angemessener Umgang mit Notfällen in der aktuellen Corona-Krise vermittelt werden. Laut Ulbrich wäre es fatal, wenn die Hilfsbereitschaft aus unbegründeten Ängsten sinken würde. Grundlage für den Wiedereinstieg in die Erste-Hilfe-Ausbildung ist ein umfangreiches Hygiene- und Maßnahmenkonzept: so erfolgen die praktischen Übungen mit Einmalhandschuhen und Mund-Nasen-Masken – außerdem kommen vermehrt Übungspuppen zum Einsatz, um unmittelbaren Körperkontakt zu vermeiden.

(Symbolbild)