BRK-Kreisverband Hof: Info-Mittwoch zum Thema Hausnotruf

Auch im hohen Alter nicht im Pflegeheim, sondern in den eigenen vier Wänden leben. Das wünschen sich viele Senioren. Um trotzdem ein Gefühl von Sicherheit zu haben, gibt es zum Beispiel Hausnotrufe. Darüber informiert am Nachmittag der BRK-Kreisverband Hof. Ihr erfahrt, welche Systeme es genau gibt und wie die Chancen auf Kostenübernahme durch die Krankenkasse stehen. Los geht’s um 15 Uhr in den Räumen des BRK-Kreisverbands in Hof. Wer dabei sein möchte, sollte sich vorab anmelden, unter 09281 62930.