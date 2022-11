BRK Kreisverband Hof: Blutspende-Termine im November

Etwa zwei Tausend Blutspenden werden jeden Tag in Bayern benötigt. Weil sie krank geworden sind sagen aktuell aber viele Menschen ihre Spendetermine kurzfristig ab. Dadurch werden aber wiederum in ganz Bayern zahlreiche Termine zum Blutspenden frei. Darauf macht der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuz in einer aktuellen Mitteilung aufmerksam und verweist auch auf die Blutspende-Termine im Hofer Land im November. Heute könnt ihr zum Beispiel ab 16 Uhr in der Grundschule in Schwarzenbach a. d. Saale Blut spenden. Dafür müsst ihr vorab einen Termin vereinbaren. Das geht online über die Internetseite https://www.blutspendedienst.com/blutspendetermine oder telefonisch unter der kostenlosen Spenderhotline 0800 11 949 11.