BRK Kreisverband Hof: Blutspende-Termine im Februar

Etwa 2.000 Blutkonserven braucht es jeden Tag allein in Bayern. Der BRK Kreisverband Hof macht deswegen jetzt auf die Blutspendetermine im Februar aufmerksam. Unter anderem könnt ihr wieder in Münchberg, Hof und Regnitzlosau Blut spenden. Der nächste Termin steht heute in der Grundschule in Geroldsgrün an.

Für die Blutspende müsst ihr allerdings vorab Online einen Termin reservieren. Das geht online über diese Internetseite oder telefonisch unter der kostenlosen Spenderhotline 0800 11 949 11.

Weiter Blutspende-Termine im November: