BRK Kreisverband Hof: Bilanz 2019

In der Stadt Hof hat es 2019 mehr Unfälle gegeben als im Vorjahr. Folglich könnte man erwarten, dass auch die Rettungskräfte viel mehr zu tun hatten.

In der Tat ist die Zahl der Einsätze für den BRK-Kreisverband Hof gestiegen – um jedoch nur knapp 1%. Insgesamt waren es rund 38-einhalb-tausend Einsätze im Hofer Land.

Unterdessen war es für die Rot-Kreuzler auch an anderer Front ein ereignisreiches Jahr. 2019 sind die Rettungswache und die Sozialstation in Hof in neue Räume umgezogen, außerdem ist eine neue Tagespflege an den Start gegangen. Für den Kreisverband Hof arbeiten neben 240 Hauptberuflichen auch rund 2000 Ehrenamtliche.