Der BRK-Kleiderladen am Jaspisstein in Hof feiert seinen sechsten Geburtstag. Für die Kunden gibt es aus diesem Anlass ein besonderes Angebot. Jedes Teil kostet heute nur 1,50 Euro. Die Erlöse aus dem Verkauf der Second-Hand-Ware fließen seit der Eröffnung vor sechs Jahren in die Aufgaben der Sozialarbeit des BRK-Kreisverbands Hof. Ihr könnt heute zwischen 10 und 17.30 Uhr dort einkaufen. Neben gebrauchter Kleidung gibt es zum Beispiel auch Schuhe, Bettwäsche und Kinderbücher.