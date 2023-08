Britische Pressestimmen zu Harry Kanes Bundesliga-Debüt

Ein Tor und eine Vorlage. So lautet die Bilanz Harry Kanes bei seinem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga für den FC Bayern München beim 4:0-Erfolg gegen Werder Bremen am Freitagabend. Dazu schreibt die Presse in Großbritannien:

«The Sun»: «HURRI-KANE. Harry Kane zeigt mit einem Tor und einer Vorlage, dass er schon jetzt Bayerns wichtigster Mann ist.

«Daily Mail»: «Bayern München hat einen neuen Helden – und es ist Englands Kapitän! Selbst für Harry Kanes irrsinnig hohe Ansprüche war sein Bundesliga-Debüt atemberaubend und wird Schockwellen durch Deutschland.»

«Daily Express»: «Bei Tottenham hat sich Kane oft tief fallen lassen, um sich in den Aufbau eines Angriffs einzubringen, aber unter Tuchel schien er zufriedener zu sein, die Flügelstürmer ihr Ding machen zu lassen und (…) geduldig auf seine Chance zu warten, zuzuschlagen.»

«Daily Telegraph»: «Harry Kane macht unmittelbar Eindruck, indem er bei seinem Bundesliga-Debüt für Bayern trifft.»

«The Times»: «Das hätte nicht viel besser laufen können.»