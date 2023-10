Briefwahl in Hof: Zusendung nur bis Mittwoch möglich

Am kommenden Sonntag ist in Bayern Landtagswahl. Wir hier in Oberfranken wählen am 8. Oktober außerdem den Bezirkstag. Falls ihr noch Briefwahlunterlagen haben möchtet, solltet ihr euch beeilen. Die werden nämlich nur bis Mittwoch per Post zugestellt. Persönlich könnt ihr die Unterlagen bis Freitag um 15 Uhr in den Wahlämtern abholen.

Die abgegebenen Unterlagen werden bis zum Wahltag in ihren Kuverts in den jeweiligen Gemeinden in verschlossenen Urnen aufbewahrt. Wichtig ist, dass die Unterlagen am Sonntag bis 18 Uhr im Wahlamt sind. Sonst werden sie bei der Auszählung nicht mehr berücksichtigt. Die Briefwahlvorstände bekommen ihre Unterlagen am Sonntagnachmittag und kontrollieren die Wahlbriefe bis 18 Uhr. Ab dann werden alle Unterlagen, egal ob Briefwahl oder nicht, ausgezählt. Per Telefon werden die Ergebnisse an das Wahlamt der jeweiligen Gemeinde übermittelt. Das Endergebnis wird persönlich überbracht. Die Stimmkreisleitung im Hofer Bürgerzentrum bekommt aus den 27 Landkreisgemeinden elektronisch die Ergebnisse übermittelt. Die werden dann zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt und anschließend veröffentlicht.