Briefwahl bei der Bundestagswahl: Das gilt es zu beachten

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Menschen per Brief gewählt statt persönlich in die Wahlkabine zu gehen. Corona hat diesen Trend nochmal verstärkt, deshalb rechnet der Bundeswahlleiter zur Bundestagswahl heuer mit einem Rekord an Briefwahl. In Plauen ist die Beantragung ab sofort möglich. In Hof und anderen Gemeinden geht es kommende Woche los.

In den kommenden Tagen trudeln nach und nach die Wahlbenachrichtigungskarten überall in der Region per Post ein. Dort steht nicht nur der Termin, also der 26. September, und das persönliche Wahllokal drauf. Auf der Rückseite ist außerdem ein Wahlscheinantrag. Damit können alle Briefwahlunterlagen per Post bei der jeweiligen Kommune anfordern. Alternativ geht das auch über ein Online-Formular oder per E-Mail. Dafür reicht es, den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Wohnadresse anzugeben.