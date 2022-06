Briefmarken-Jubiläum: 20 Jahre Sonderbriefmarke Flussperlmuschel

Die Flussperlmuschel trägt gerade in unserer Region eine große Bedeutung – während sie an vielen Stellen in Deutschland schon längst ausgestorben ist, gibt es im Landkreis Hof sogar eine Aufzuchtstation für die Muschelart. Vor genau 20 Jahren hat der Bund Naturschutz der Muschelart eine Sonderbriefmarke in Deutschland und Tschechien gewidmet und veröffentlicht. Zum Jubiläum findet am Morgen (10 Uhr) eine Veranstaltung am Dreiländereck bei Prex, mit dem Thema „20 Jahre Flussperlmuschel – 20 Jahre Schutz für bedrohte Tierarten“, statt. Dabei soll die Entwicklung der Flussperlmuschel und anderer gefährdeter Arten in der Region beleuchtet werden.