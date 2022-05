Brief an Robert Habeck: Emmi Zeulner und Hans-Peter Friedrich fordern Hilfe für energieintensive Unternehmen

Die steigenden Kosten für Strom und Kraftstoffe machen nicht nur uns Verbrauchern zu schaffen, sondern haben auch Auswirkungen auf Unternehmen. Die Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner und Hans-Peter Friedrich machen deswegen in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf die schwierige Situation der energieintensiven Unternehmen aufmerksam. Darin fordern sie unter anderem befristete Energie-, Strom- und Umsatzsteuersenkungen, um die Lage der betroffenen Firmen zu verbessern. Außerdem sollen die Maßnahmen zur Krisenhilfe, die von der EU-Kommission für Unternehmen im März beschlossen worden sind, völlig ausgeschöpft werden. Dazu zählt zum Beispiel, den vollen Entlastungszeitraum von Februar bis Dezember 2022 zu nutzen und auf die geplante Absenkung der Förderung im Juli zu verzichten.