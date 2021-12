Brief an Justizministerium: Klaus Adelt fordert mehr Personal an Gerichten

Aktuell beschäftigt die Region der Prozess am Landgericht Hof rund um die vermeintliche Messerattacke am Hofer Hauptbahnhof im vergangenen Sommer. Im Vordergrund stehen Täter und Geschädigte, kaum jemand spricht von der Belastung für Richter und Staatsanwälte. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt macht sich jetzt in einem Schreiben an Bayerns Justizminister Georg Eisenreich für sie stark.

Adelt würden immer wieder Hilferufe der Beschäftigten am Gericht erreichen. Die personelle Situation sei angespannt und würde zur einer Überlastung der Richter und Staatsanwälte führen. 50 bis 60 Stunden müssten sie zum Teil pro Woche ableisten, um der steigenden Fallanzahl gerecht zu werden. Für einen funktionierenden demokratischen Rechtsstaat sei es, laut Adelt, unabdingbar, dass sich Opfer und Beschuldigte darauf verlassen können, dass das Gerichtsverfahren in angemessener Zeit und sorgfältig durchgeführt werde. Trotz der, durch Corona, angespannten finanziellen Lage, warnt der SPD-Landtagsabgeordnete davor, an der falschen Stelle zu sparen. Er bittet das Justizministerium um eine deutlich bessere Personalausstattung an den Gerichten.