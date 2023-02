Brenzliger Einsatz: Auto geht auf A9 bei Berg in Flammen auf

Einen wortwörtlich brenzligen Einsatz haben Feuerwehr, Polizei und THW am Abend (SO) auf der A9 bei Berg hinter sich: Dort ist ein Auto komplett in Flammen aufgegangen. Der Fahrer war zu schnell in einer Kurve unterwegs und hat am sogenannten Saaleabstieg kurz vor der Landesgrenze zu Thüringen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Erst ist er quer über die A9 geschleudert, hat dabei ein anderes Auto touchiert und ist schließlich zurück in die Mittelschutzplanke geprallt. Darauf hat sich der Unfallverursacher überschlagen, ist noch 300 Meter weit gerutscht und auf dem Dach liegen geblieben. Danach fing der Opel Feuer. Maximilian Schaller von der Feuerwehr in Berg:

Der 37-jährige Fahrer konnte noch unverletzt aus seinem Auto klettern und auch die anderen Beteiligten blieben unverletzt, heißt es von der Polizei.

Die Bergungs- und Löscharbeiten haben sich durch die Minusgrade schwierig gestaltet – die Autobahn war etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Der Schaden dürfte bei 50.000 Euro liegen.