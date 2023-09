Brennendes Auto setzt Holzschuppen und Wohnhäuser in Brand

Die Flammen eines brennenden Autos in Rosenheim haben auf einen Holzschuppen und mehrere Wohnhäuser übergegriffen. Das Feuer sei am Montagnachmittag ausgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim mit. Sieben Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Eine ältere Dame habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten und sei behandelt worden. Eine Rauchwolke war nach Angaben der Polizei weithin sichtbar, die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Ursache des Brandes.