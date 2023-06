Brennender Lastwagen führt zu Vollsperrung auf A8

Ein brennender Lastwagen hat in der Nacht zu Mittwoch für eine Vollsperrung der Autobahn 8 in Richtung München gesorgt. Der Fahrer des Lkw war gegen 03.00 Uhr bei Augsburg unterwegs, als ihn ein anderer Lkw-Fahrer auf Rauch an seinem Gespann hinwies, wie die Polizei berichtete.

Er hielt sofort an und stellte fest, dass die Beifahrerseite seines Fahrzeugs lichterloh brannte. Er konnte sich unverletzt aus dem Führerhaus retten. Die Flammen griffen laut Polizei schnell auf den gesamten Lkw über, der unter anderem mit Akkus beladen war.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg rückte mit mehreren Fahrzeugen an und löschte den Brand. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die A8 war für etwa 90 Minuten in dem Bereich komplett gesperrt. Am Mittwochmorgen waren zwei Fahrstreifen wieder befahrbar. Der rechte Fahrstreifen blieb wegen Reinigungsarbeiten noch gesperrt.