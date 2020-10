Brennender Handtuchspender: Grundschule evakuiert

Fürth (dpa/lby) – Wegen eines brennenden Handtuchspenders in der Jungentoilette ist eine Grundschule in Fürth evakuiert worden. Rund 200 Schüler und Lehrer mussten am Donnerstagmorgen das Gebäude verlassen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Schulleiter löschte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher.

Die alarmierte Feuerwehr lüftete das Gebäude in der Fürther Innenstadt mit einem Spezialgerät, bevor der Unterricht am Vormittag fortgesetzt werden konnte. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.