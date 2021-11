Erlangen (dpa/lby) – In Mittelfranken sind zwei Polizei-Autos ausgebrannt – die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die beiden ausrangierten Streifenwagen standen auf dem Gelände einer Kfz-Prüfstelle in Erlangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kam es in der Nacht zu dem Brand. Beide Autos brannten dabei komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 90.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:211124-99-121696/2