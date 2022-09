Brennende Kerze auf Auto abgestellt: Kripo Hof sucht Zeugen

Was hat sich dieser Täter wohl dabei gedacht?

Ein 41-jähriger Mann aus Hof hatte sein Auto am Montagnachmittag in der Königstraße geparkt. Als er einen Tag später zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt ist, hat er eine sonderbare Entdeckung gemacht: Ein Unbekannter hatte eine brennende Kerze auf dem vorderen rechten Reifen des Autos abgestellt. Die Flamme war zwar schon erloschen, allerdings ist durch das Feuer ein Loch im Radkasten entstanden. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hof entgegen (09281/7040)