Brennende Autos: Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand von fünf Autos in der Nacht auf Mittwoch in München ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Die Ermittler gingen davon aus, weil die Autos nicht unmittelbar nebeneinander standen und im gleichen Zeitraum in Flammen aufgingen, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei dann auf drei weitere Wagen übergesprungen. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die die Brände schnell unter Kontrolle brachte.

Zu Verdächtigen und Motiv konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Zehntausend Euro.