Michelle Yeoh hat den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die 60-jährige Malaysierin spielt in «Everything (…)

Wer bekommt in diesem Jahr die heiß begehrten goldenen Trophäen? Im Rennen für den Auslands-Oscar ist auch ein deutscher Antikriegsfilm. (…)

Edward Berger & Co. beim Lunch der Nominierten

Bester Film bei Oscars: «Everything Everywhere All at Once»

«Everything Everywhere All at Once» hat den Oscar als bester Film gewonnen. Die US-Filmakademie zeichnete die amerikanische (…)